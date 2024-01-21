اجتماع مطول بين كولر والجهاز الفني للأهلي بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مع أعضاء الجهاز الفني صباح اليوم الأحد لمناقشة كافة الأمور الفنية في المعسكر الذي يقام حاليا في الإمارات.

وحرص المدير الفني على مراجعة جدول التدريبات، والحالة البدنية والطبية للاعبين، فضلا عن تنسيق كافة الأمور الفنية في المعسكر.

ويخوض الفريق مرانه الثاني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت الإمارات بإمارة عجمان.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء أمس، بعد الوصول مباشرة إلى الإمارات، في إطار الجدول التدريبي المحدد للاعبين.

ويلعب الأهلي مباراة ودية بعد غد الثلاثاء ضد الأخدود السعودي.