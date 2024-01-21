موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال بيتيس في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد في الدوري الإسباني منقولة بشكل مباشر عبر قناة "beIN Sports HD 1"، بصوت المعلق خالد الحدي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وتفصله 8 نقاط عن جيرونا المتصدر بـ49 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 31 نقطة، مع مدربه المخضرم مانويل بيليجريني.

ولم يخسر برشلونة أي مباراة على ملعب بينيتو فيامارين منذ مباراة الكأس في يناير 2011، ولم يخسر هناك أي لقاء في الدوري الإسباني على أرضية ذلك الملعب منذ مارس 2008.

ويغيب عن برشلونة المدافع أندرياس كريستينسن، بالإضافة إلى مارك أندريه تير شتيجن وجواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز وماركوس ألونسو وجافي ورافينيا.

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