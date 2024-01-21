تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز لمواجهة نظيره ريال بيتيس في تمام الساعة السابعة والنسف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، وتفصله 8 نقاط عن جيرونا المتصدر بـ49 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 31 نقطة، مع مدربه المخضرم مانويل بيليجريني.

ولم يخسر برشلونة أي مباراة على ملعب بينيتو فيامارين منذ مباراة الكأس في يناير 2011، ولم يخسر هناك أي لقاء في الدوري الإسباني على أرضية ذلك الملعب منذ مارس 2008.

ويغيب عن برشلونة المدافع أندرياس كريستينسن، بالإضافة إلى مارك أندريه تير شتيجن وجواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز وماركوس ألونسو وجافي ورافينيا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: نياكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالدو أراوخو - سيرجي روبيرتو.

في الوسط: فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

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