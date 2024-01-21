وزير الرياضة يُشيد بأداء بطل دفع الجُلة بعد إحرازه المركز الأول في ملتقي التشيك الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء بطل رفع الجُلة محمد مجدي حمزة، بعد إحرازه المركز الأول لمسابقة دفع الجلة فى ملتقى التشيك الدولى لألعاب القوى داخل الصالات محققاً مسافة قدرها 20.91 متر، ليقترب خطوة نحو التأهل إلي الأوليمبياد، مثنيًا علي جهود الإتحاد المصري لألعاب القوى خلال الفترة الماضية.



وأشار الوزير إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

ويهنئ الإتحاد المصري للسلاح بعد تحقيق ميداليتين برونزية في بطولة العالم للسلاح بالبحرين واوزبكستان

وقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للسلاح، بعد تحقيق ميداليتين برونزية ببطولة العالم للسلاح ناشئين وناشئات بالبحرين وأوزبكستان علي الترتيب.

حيث فاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.



ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الفرق مشاركة 12 دولة، ويتصدر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين التصنيف العالمي برصيد 370 نقطة.

كما تُوجت فرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 19 حتى 20 يناير الجاري.



