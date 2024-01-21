رئيس الزمالك السابق: بطولة الوحدة أوفت بوعودها وكنت اتمني وجود الأبيض بالنهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك السابق ، سعادته الكبيرة علي توجيه الدعوة له لحضور فعاليات بطولة الوحدة وانبهاره بمستوى البطولة، معربا في الوقت ذاته على التنظيم الرائع للبطولة، على الرغم من أنه كان يتمنى وصول الزمالك لنهائي اابطولة بعد خسارته في الافتتاح أمام الوحدة الإماراتي.

وقال عبدالعزيز في تصريحات له على هامش مشاركة الزمالك في البطولة: "فكرة تنظيم تلك البطولة الدولية من جانب الشركة الراعية لها رائعة مثالية في حد ذاتها".

وتابع سيادته: "أشكر كذلك مجلس إدارة نادي الزمالك على إصرارهم الكبير على المشاركة في تلك البطولة التي تضم ٤ فرق كبيرة وبالتالي توفير احتكاك قوي للفريق، كما أشكر وفي المقام الأول الشركة المنظمة للبطولة وعلى رأسها السيد حازم فتوح رئيس مجلس الإدارة ".

وعن رأيه في البطولة ومدى نجاحها، أوضح قائلا: "هي بطولة ناجحة بامتياز وبكل المقاييس، خاصة في ظل مشاركة ٤ فرق عريقة هي الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، بالإضافة إلى الزمالك وبالتالي هي بطولة تضم ٤ من أكبر الفرق العربية الكبيرة لها تاريح حافل بالبطولات، كما إن اسم الزمالك يكفي لإنجاح اي بطولة، لكن حازم فتوح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان بمثابة كلمة السر في نجاح تلك البطولة الرائعة وخروج هذا الحدث بهذا الشكل المبهر وبهذا الحضور الجماهيري الكبير، خاصة من جانب جماهير الزمالك الداعمة لنا في كل مكان".

وأتم: "الدليل على قوة البطولة يكمن فب المستوى المميز لأولى لقائين بالإضافة إلى نتائج تلك المباراتين، كم الأهداف التي تم تسجيلها، لذا وبلا شك البطولة أوفت بوعودها وحققت جميع أهدافها المشنودة".