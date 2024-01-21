شبانة لصلاح محسن .. الرد يكون داخل الملعب وليس عبر السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن قرار كولر بإستبعاد صلاح محسن من معسكر الفريق بالإمارات لأسباب فنية كتب نهاية اللاعب مع الفريق.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بعيدا عن أزمات اللاعب الشخصية الأخيرة والمثارة عبر السوشيال ميديا فإن اللاعب بعيد تماما عن مستواه منذ عودته للأهلي وأصبح مشغول بالرد على الانتقادات دون الرد داخل الملعب.

وكان صلاح محسن قد خرج عن صمته بشأن التسريبات المنسوبة إليه وهو يتحدث مع بعض الفتيات عبر انستجرام.

وقال صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على انستجرام اليوم السبت: "حسبي الله ونعم الوكيل. حسابي لم يكن تحت سيطرتي ولست مجنونا كي أنشر أمورا عن نفسي".

وأوضح نجم الأهلي قائلاً: "أركز على مستقبلي ولن ألتفت لهذه الأمور. سأتخذ الإجراءات القانونية ضد من سرق حسابي ومن نسب لي محادثات".

وخرج صلاح محسن من قائمة الفريق التي سافرت إلى الإمارات اليوم لخوض معسكر خارجي، لأسباب فنية.