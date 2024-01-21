تاريخ مواجهات السعودية وقيرغيزستان قبل لقائهما اليوم في كأس أمم أسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى المنتخب السعودي خلال مواجهة منتخب قيرغيزستان اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا، إلى تحقيق الفوز لضمان الصعود بشكل مباشر إلى الدور المقبل من البطولة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على إستاد " أحمد بن علي المونديالي" بقطر.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين بمختلف المناسبات سواء ودية أو رسمية، حيث سبق أن تواجها معاً في لقائين من قبل.

وينحاز تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، إلى " الأخضر السعودي"، حيث لم يتلق المنتخب السعودي أي هزيمة من منتخب قيرغيزستان، فيما تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين.

وتمكن لاعبو " الأخضر" السعودي من تسجيل خمسة أهداف في شباك منتخب قيرغيزستان، وفي المقابل لم تستقبل شباكه أي هدف.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة، وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة بالبطولة برصيد ثلاث نقاط، بينما جاء منتخب تايلاند في المركز الأخير بالمجموعة دون أي نقاط.

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