أول ناد أفريقي ينضم لمنظمة أوروبية.. تفاصيل التوأمة بين الزمالك وفيزبريم المجري

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اتفاقية توأمة مع نادي فيزبريم المجري للتعاون على مستوى فرق كرة اليد، لتبادل اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ونصت اتفاقية التوأمة على تبادل الخبرات والمعسكرات بين الناديين، حيث لم يكن جديدا على نادي الزمالك، التعاون مع النادي المجري لخدمة وتطوير اللاعبين الموجودين بالنادي الأبيض وتسهيل احترافهم في أوروبا، بالإضافة إلى برامج لتطوير المدربين المصريين.

وفي المقابل، أتم نادي الزمالك اتفاقه مع دكتور زولت بصفته العضو التنفيذي لرابطة "Forum Handball Club" وهي منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وسيكون الزمالك أول ناد مصري وأفريقي ينضم لها وتتيح له المشاركة في مباريات ودية ومعسكرات إعداد.

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