في حالة الخسارة أمام الرأس الأخضر.. كيف تتأهل مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بنقطتين فقط؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي"، مساء غد الإثنين، مواجهة مصر والرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول جولتين أمام غانا وموزمبيق، بينما يحجز المنتخب المصرى المركز الثانى بنقطتين جمعهما من تعادلين متتالين أمام موزمبيق وغانا.

ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطة وحيدة من خسارة فى الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر وتعادل أمام منتخب مصر، فيما يتذيل منتخب موزمبيق المجموعة بذات الرصيد من تعادل أمام الفراعنة وخسارة أمام الرأس الأخضر.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية كالتالى:

1 - منتخب الرأس الأخضر - 6 نقاط.

2 - منتخب مصر - نقطتين.

3 - منتخب غانا - نقطة واحدة.

4 - منتخب موزمبيق - نقطة واحدة.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر في حالة التعادل أو الخسارة

ويدخل منتخب مصر مباراة الرأس الأخضر وأمام هدف وحيد لتحقيقه وهو الفوز ليضمن التأهل إلى الدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية وصيفا للمجموعة، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين غانا وموزمبيق.

وفي حالة تعادل أو خسارة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، فهناك سيناريوهات أخرى تتوقف على نتيجة مباراة غانا وموزمبيق.

في حالة التعادل

في حالة تعادل مصر مع منتخب الرأس الأخضر، فسوف تضمن التأهل إلى الدور الـ16، بشرط تعادل غانا وموزمبيق في المباراة الأخرى بأي نتيجة.

في حالة الخسارة

في حالة خسارة مصر من الرأس الأخضر، فستحتاج إلى حدوث تعادل غانا وموزمبيق بنتائج معينة لضمان التأهل للدور التالي وهي:

الحالة الأولى:

إذا خسرت مصر من الرأس الأخضر بهدف نظيف، فستتعادل مع غانا في عدد النقاط (نقطة لكل فريق)، وفي عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة (4 أهداف لكل فريق). وفي هذه الحالة، سوف تتأهل مصر بناءً على أفضلية تسجيل أكبر عدد من الأهداف.

الحالة الثانية:

إذا خسرت مصر من الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف، فستتعادل مع غانا في عدد النقاط (نقطة لكل فريق)، وفي عدد الأهداف المسجلة (5 أهداف لكل فريق). وفي هذه الحالة، ستلجأ البطولة إلى إجراء قرعة بين مصر وغانا لتحديد الفريق المتأهل وصيف المجموعة الثانية.