مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يتساءل عشاق كرة القدم حول معرفة تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطيه، ويترقب الجمهور المغربي القنوات المفتوحة لمباراة المغرب والكونغو ويرقب الجمهور المباراة ومواعيدها كما تمتلك القناة حقوق بث وعرض مباريات كاس الامم الافريقية.

مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت

ستواجه المغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب استاد سان بيدرو في مباراتها الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2023 اليوم الأحد.

بداية إيجابية للمغرب، أفضل منتخب أفريقي في تصنيف الفيفا (13)، بتحقيق فوز مريح 3-0 على تنزانيا التي تعرض أحد لاعبيها للطرد في الدقيقة 70.

افتتح القائد رومان سايس التسجيل في الدقيقة 30 وأضاف عز الدين أوناحي ويوسف النصيري هدفين بفارق ثلاث دقائق في الشوط الثاني ليضمنوا الفوز لأبطال كأس الأمم الأفريقية 1976.

بداية بطيئة نسبيا لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعادلت 1-1 مع زامبيا، كينجز كانغوا كسر التعادل في الدقيقة 23 ليمنح زامبيا تقدمًا مستحقًا، عادل يواني ويسا النتيجة للكونغو بعد أربع دقائق، حيث صنعها سيدريك باكامبو.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

سيكفل الفوز لأسود الأطلس التأهل إلى دور خروج المغلوب بينما تحتاج جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تجنب الخسارة في هذه المباراة لإبقاء آمالها في التأهل حية.

جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطيه

وبالنسبة لجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطيه، فقد اتجه انظام عدد كبير من المتابعين بمعرفة جميع القنوات الناقلة لمباراة الكونغو والمغرب فقد قامت شبكة قنوات بي ان سبورت أنها تمتلك كافة حقوق بث ونقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية، لذا فمن المؤكد أن مباراة المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ستذاع على قناة beIN Sports Max 3، قناة الرياضية المغربية، وعلى قناة beIN Sports AFCON 1، أما تردد قناة beIN Sports AFCON 1 جاء على النايل سات فهو كالتالي:

تردد القناة: 12604

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة الرياضية المغربية علي النايل سات