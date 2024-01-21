يلا شوت الآن بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - لا يريد منتخب المغرب أن يضيع فرصة الفوز والتأهل أثناء خوض ثاني مباراة له بكأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم، أمام الكونغو الديمقراطية في منافسات المجموعة السادسة، ظهر الأحد. وبالتالي فهو مطالب بأداء قوي يفتح له ثمن النهائي ويلتحق بالسنغال ضمن حظيرة المرشحين الممتازين والمميزين في دور المجموعات. يمكن متابعة أطوار المواجهة مباشرة على الخليج 365 عند الساعة الثالثة (الثانية توقيت غرينتش).

يلا شوت الآن بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

ويبحث جمهور القارة السمراء عن موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في واحدة من أهم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ستقام على ملعب لاورينت بوكو بكوت ديفوار.

المنتخب المغربي بقيادة مدربه الوطني وليد الركراكي سيكون على موعد مع مواجهة مرتقبة ومنتظرة أمام الكونغو الديمقراطية المنافس الأقوى في المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

انطلاقة جيدة لمنتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار، وذلك بعد الفوز الكبير لأسود الأطلسي على حساب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتصدر منتخب المغرب مجموعته التي تضم الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا بفوز عريض بثلاثية في اجولة الأولى من دور المجموعات.

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موعد مباراة المغرب والكونغو اليوم

والنسبة لموعد مباراة المغرب اليوم والتي تاتي من ضمن منافسات الجولة ال2 ويحل المنتخب المغربي، اليوم الأحد 21 يناير 2024، ضيفا ثقيلا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب سان بيدرو بالكوت ديفوار، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، كما أطلقت صافرة الحكم بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة بتوقيت المغرب.