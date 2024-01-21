تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره ليتشى، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي، ويحتضنها ملعب “فيا دل ماري”.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى

أستقر أليجرى مدرب يوفنتوس على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء أمام ليتشي وهو كالتالي :

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي دانيلو

خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا

خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين.

موعد مباراة يوفنتوس وليتشى في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ليتشى ويوفنتوس فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

ترتيب يوفنتوس وليتشى في الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس المركز الثاني وصافة الدوري الايطالي بآداء قوي خلال هذا الموسم برصيد 49 نقطة خلفًا للإنتر المتصدر برصيد 51 نقطة، وبينهما نقطتان، فيما يأتي ليتشى فى المركز الـ13 بمسابقة الكالتشيو برصيد 21 نقطة فقط.

ويسعى يوفنتوس، بقيادة ماسيمليانو أليجرى، لتحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، حيث يغيب إنتر ميلان، لانشغاله بنهائي السوبر الايطالي أمام نابولي.