بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتقام المباراة على استاد " لوران بوكو".

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وكان المنتخب المغربي تمكن من تحقيق الفوز في مستهل مشواره، على منتخب تنزانيا، بثلاثية نظيفة، بينما تعادل منتخب الكونغو مع زامبيا بنتيجة 1-1، ليتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتفوق المنتخب المغربي نسبيًا على نظيره الكونغولي، وخلال 15 مباراة بين المنتخبين، حقق «أسود الأطلسي» الفوز في 4 مباريات، بينما فاز المنتخب الكونغولي في 3، وحسمت نتيجة التعادل 8 لقاءات.

والتقيا في 5 مباريات بكأس الأمم الأفريقية، شهدت فوزا واحدا لكل طرف، بينما حسمت نتيجة التعادل الـ3 مباريات الأخرى.

وتعد أشهر المواجهات بين الطرفين، التي أقيمت في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر، إذ انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفي لقاء الإياب، سحق «أسود الأطلسي» نظيره الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم، ويحصل على المركز الرابع.

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يتطلع المنتخب المغربي لضمان الصعود إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بشكل رسمي، عندما يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية الساعة 4 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لحساب المجموعة السادسة.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغرب اليوم أمام الكونغو الديمقراطية

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، يحيي عطية الله، نايف أكرد، رومان سايس

في خط الوسط: سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط

في خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، أمين حارث

موعد مباراة المغرب والكونغو اليوم

والنسبة لموعد مباراة المغرب اليوم والتي تاتي من ضمن منافسات الجولة ال2 ويحل المنتخب المغربي، اليوم الأحد 21 يناير 2024، ضيفا ثقيلا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب سان بيدرو بالكوت ديفوار، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، كما أطلقت صافرة الحكم بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة بتوقيت المغرب.