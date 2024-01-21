كأس آسيا.. تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة قرجيكستان اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية علي التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأحد، أمام قرجيكستان، على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي، في إطار مواجهات الجولة الثانية لبطولة كأس آسيا التي تحتضنها قطر 2023.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة قيرغيزستان

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي البليهي، سعود عبد الحميد، علي لاجامي، حسان تمبكتي.

وسط الملعب: محمد كنو، عبد الله الخيبري، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، سامي النجعي.

موعد مباراة السعودية وقرجيكستان اليوم في كأس آسيا

تنطلق المبارة اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقرجيكستان اليوم

تُنقل المباراة عبر فضائية "بي إن سبورتس كأس آسيا 1 و2 و3" و"الكأس إكسترا 1" و"الكأس إكسترا 2" و"أبو ظبي الرياضية آسيا 1"، SSC 1HD.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية قد استهل مشوارة في بطولة كأس آسيا بفوز مثير على عمان بهدفين لهدف، بينما تلقى قرجيكستان هزيمة قاسية أمام تايلاند بهدفين دون رد.