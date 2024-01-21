فيتوريا: مباراة الرأس الأخضر تحدٍ بالنسبة لنا وهدفنا التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن استعداده الكامل للمواجهة المرتقبة أمام الرأس الأخضر "كاب فيردي"، والتي تجمعهما غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد: "نسعى لتحسين أدائنا الدفاعي مع الحفاظ على النزعة الهجومية".

وتابع: نحن نحاول أن نعالج المشكلات التي نواجهها ونحتاج إلى نتائج إيجابية وهذه النتائج تحتاج إلى عمل منظم، ونعمل على ذلك".

وأكمل فيتوريا: سجلنا أربع أهداف، وهذا يعني أننا نعمل بشكل جيد، ولكن علينا التحسن دفاعيًا، والبناء على الأشياء الإيجابية التي حققناها.

وأوضح أن مباراة الرأس الأخضر هي تحد بالنسبة لنا، وكان علينا الفوز في المباراتين الماضيتين، ولكن نعرف جيدًا إمكانياتنا.

وأختتم فيتوريا: أركز على مباراة الغد فقط، لا أفكر أبعد من المباراة، لدينا لقاء مهم ، يحتاج للكثير من الطاقة والتركيز، الانتصار هو هدفنا الأول في تلك المباراة من أجل التأهل إلى الدور القادم.

في سياق متصل يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.