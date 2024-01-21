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أمم أفريقيا .. مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بثاني الجولات

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، يلتقي منتخب المغرب نظيره الكونغو الديمقراطية ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
 

ويخوض منتخب المغرب اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: محمد الشيبى – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمى.
خط الوسط: عز الدين أوناحى – سليم أملاح – سفيان أمرابط.
خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيرى – حكيم زياش.

ويخوض منتخب المغرب المواجهة محتلاً صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير على تنزانيا بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية مع نظيره الزامبى، بهدف لمثله.

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