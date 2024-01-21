مشاهدة مباراة عمان وتايلاند بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم اسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتساءل العديد من قبل محبي وعشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة عمان وتايلاند اليوم حيث ان سوف تذاع المباراة اليوم الاحد الموافق 2024/1/21، وفي تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مسقط سلطنة عمان، وتبد الساعة الـ5:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب عبدالله بن خليفة، وفي هذا المقال عبر موقعنا الخليج 365 سوف ننقل لكم موعد مباراة عملن وتايلاند في كاس امم اسيا والقنوات الناقلة لهذه المباراة اليوم تابع معنا.

مشاهدة مباراة عمان وتايلاند بث مباشر يلا شوت اليوم

يستعد منتخب عمان لخوض مباراة جديدة في مشواره الأسيوي، بمواجهة قوية أمام تايلاند، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.

ويلتقي منتخب عمان مع تايلاند، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية لبطولة كأس آسيا.

ويتواجد منتخبا عمان وتايلاند في المجموعة السادسة لـ كأس آسيا 2023، مع منتخبات قرجيكستان والسعودية وكان منتخب عمان قد استهل مشواره في بطولة كأس آسيا بخسارة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأولى، بينما فازت تايلاند على قرجيكستان بهدفين دون رد.

يتذيل الأحمر العماني ترتيب المجموعة السادسة بدون نقاط، بينما يتصدر تايلاند المجموعة بالشراكة مع السعودية برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويسعى لتحقيق فوز تاني يمنحه التأهل لدور الـ 16، بينما يأمل أبناء عمان في تحقيق انتصار يحافظ على آمالهم في التأهل لنفس الدور وتجنب الخروج السريع من البطولة.

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وأكد برانكو ايفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني على أهمية اللقاء، وانه سيستمر بنفس أسلوب اللعب مع التشديد على التركيز لتجنب ما حدث أمام السعودية ولضمان تحقيق انتصار يحتاجه منتخبه بشدة.

تردد قناة beIN ASIAN CUP الجديدة والمعلق عامر الخوذيري.

قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

التردد: 12188.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية اسيا على النايل سات

التردد: 11526.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

لاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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