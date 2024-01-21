البث المباشر لمباراة عمان وتايلاند يلا شوت اليوم في كأس أمم اسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المنتخب العماني عن تحقيق الانتصار الأول له ببطولة أمم آسيا، عندما يلاقي منتخب تايلاند غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا.

البث المباشر لمباراة عمان وتايلاند يلا شوت اليوم

وكان المنتخب العماني قد تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد، في لقاء الجولة الماضية أمام منتخب السعودية وتعد هذه هي المواجهة رقم 10 التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها في 9 لقاءات، بداية من أول لقاء بينهما عام 2004.

وتمكن المنتخب العماني من تحقيق الفوز في 6 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات فقط، وتمكن لاعبو عمان من تسجيل 10 أهداف في مرمى منتخب تايلاند، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

وهذه هي المواجهة الثالثة، التي تجمع بين المنتخبين في بطولة أمم آسيا، حيث تواجها معاً في نسختين سابقتين، نسخة 2004 وانتهت بفوز منتخب " الأحمر" العماني بهدفين دون مقابل، وتكررت المواجهة للمرة الثانية في نسخة 2007 من البطولة، وفاز فيها المنتخب التايلاندي بهدفين نظيفين.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب عمان وتايلاند عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب عمان وتايلاند عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وأكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، كان من نصيب منتخب تايلاند، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند في كأس امم اسيا

وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند في كأس امم اسيا فمن المقرر ان قنوات بي ان سبورت القطرية المالك الحصري لبث مباريات البطولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث انه قد منحت بي ان سبورت بعض القنوات الرياضية حقوق البث المشفرة وهي تأتي كما يلي:

قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية والمعلق حماد العنزي.

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة beIN ASIAN CUP الجديدة والمعلق عامر الخوذيري.

قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

التردد: 12188.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية اسيا على النايل سات