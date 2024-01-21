بعد الجزائر.. تونس تحتج على حكام مباراة مالي في كأس أمم أفريقيا 2023

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، التقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراته ضد مالي، والتي أقيمت أمس السبت في كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية.

وخاض منتخب تونس مباراة قوية ضد مالي مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، والتي حسمها التعادل بهدف لمثله.

ووفقًا لما رصدته صحيفة “الشروق” التونسية صباح اليوم الأحد، فأن الاتحاد التونسي أعلنه تقدمه باحتجاج رسمي على طاقم تحكيم المباراة ضد مالي، ليكرر واقعة الجزائر بالاحتجاج على حكم مباراتهم ضد بوركينا فاسو.

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وقال حسين جنيح العضو بالجامعة التونسية، في تصريحاته الإذاعية اليوم، أكد أنهم سيقدمون احتجاجا رسميا ضد أداء الطاقم التحكيمي لمباراة مالي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة إثر تدخل واضح على يوسف المساكنى.

وطالب الاتحاد التونسي لكرة القدم بالتحقيق في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحكم.