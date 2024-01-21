فيتوريا يحذر من مواجهة الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023 ويرد على احتمالية رحيله

حذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، من مواجهة الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال فيتوريا في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” سنلعب بالكثير من التصميم، سوف نلعب بكل تواضع، كان لدينا منافس ذو جودة عالية، سنواجه فريقًا صعبًا، لكن يجب إنجاز العمل”.

وأضاف البرتغالي:” تحضرنا من قبل لمواجهة 3 منتخبات والرأس الأخضر هو أحدهم، ولكنهم قدمت مباراتين جيدتين، وأهنئهم على أدائهم في المباراتين، هو فريق يثق في نفسه، ولكن في ما يخصنا، يجب علينا بذل مجهود كبير في مباراة الغد، ونسعى للفوز في مباراة كاب فيردي “.

وواصل:” لقد قدمنا كثير من الأمور الإيجابية في أول مباراتين لكن في المقابل ارتكبنا بعض الأخطاء، لذلك علينا زيادة التركيز وتقليل الأخطاء، نواجه خصوم لديهم قوة هجومية كبيرة لذلك علينا تحسين حالتنا الدفاعية في المباريات القادمة”.

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وأردف:” استقبال الأهداف لا يقلقني، لأننا نعمل على تحسين جودة جميع الخطوط وليس الدفاع فقط، نحن دائماً مستعدون كلاعبين وكجهاز فني، نحن دائماً في مستوى عال للمنافسة في البطولة، ولدينا إيمان كبير في ما نقدمه، ونريد أن تكون النتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، وهذا هو المتاح الآن لدينا، ويجب أن نكون مستعدين، ويجب أن نواجه المباراة المقبلة بكل إيجابية”.

وعن رحيله حال الخروج من كأس أفريقيا:” أنا أركز على مباراة الغد فقط، ولا شيء قد يشتت ذهني عن ذلك أنا واللاعبين، ولا يهمني الحديث عن هذا الأمر، المنافسة قوية ويجب أن نتخطى هذه المرحلة”.