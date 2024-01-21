تشكيل منتخب المغرب الرسمي أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 2023

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد الكونغو الديمقراطية، في كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وجاء تشكيل أسود أطلس في المباراة ليضم كل من..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد الشيبى – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمى.

خط الوسط: عز الدين أوناحى – سليم أملاح – سفيان أمرابط.

الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيرى – حكيم زياش.

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ويسعى منتخب المغرب لحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم بطاقة عبوره إلى دور الـ 16 واللحاق بركب المتأهلين، حيث يتأهل ترتيب مجموعته السادسة برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الافتتاحية أمام منتخب تنزانيا بثلاثية.

وحال فوزه في مباراة اليوم، سيتأهل اسود أطلس إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا دون النظر إلى نتيجة مباراة الجولة الثالثة.