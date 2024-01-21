"الفارق في العقلية".. محمد صلاح يوجه رسالة للقائمين على الكرة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، رسالة للقائمين على الكرة العربية والإفريقية، مشيرا إلى أنها تتطور بشكل كبير.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "الكرة في أفريقيا تتقدم انظر إلى كأس العالم، المغرب وصلت لمرحلة بعيدة وحصلت على المركز الرابع، الكرة تطورت بشكل كبير".

وأضاف: "الجزائر تضم عددًا أكبر من المحترفين مقارنة بمصر، وذلك لعوامل كثيرة، ولكن الكرة في إفريقيا عامة تترك اللاعبين للاحتراف في سن صغير، ويجب أن نفعل ذلك أيضًا".

وواصل: "ويجب أن نفعل ذلك أيضًا، وألا ننجم اللاعبون بشكل زائد عن حده وألا تبالغ الأندية في ذلك، أنا ألعب منذ 12 عامًا، ليس هناك فارق في الإمكانيات".

واختتم صلاح: "ولكن الفارق في العقلية، أتمنى أن تتغير الطريقة في البلاد العربية، ونسمح للاعبين بالخروج للاحتراف".

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