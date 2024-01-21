محمد صلاح: "نضم أفضل 27 لاعبًا في مصر ونحتاج خوض المباراة بشجاعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن حلم التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرا إلى أن المنتخب يضم أفضل 27 لاعبا في مصر.

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "سعيد لوجودي هنا، ولكن أهم شيئًا الحديث عن المباراة، نحن إيجابيون جدًا، ونملك فريق كبير ولاعبين جيدين، نحتاج فقط للقتال وسنفعل ذلك مرة أخرى بواسطة هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "أرى أننا نضم أفضل 27 لاعبًا في مصر، لذلك نحتاج فقط لخوض المباراة بشجاعة وتحدي، وأؤمن أننا سنفوز بالمباراة، الكل يعرف ما الذي يعني لأي لاعب الفوز بكأس الأمم".

وواصل: "شرف لأي لاعب ارتداء هذا القميص، اللاعبون متحفزون للفوز بهذه البطولة، النتائج ليست مبهرة، لكن لدينا مدربًا وفريقًا عظيمًا، وعلينا فقط أن نؤدي برؤية واضحة وإيجابية، أعتقد أن كل شيء ممكن".

واختتم: "علينا أن نفوز بمباراة واحدة لنتأهل، بالنسخة الماضية كنا في صدارة المجموعة وواجهنا المغرب والكاميرون والسنغال وكل الكبار، علينا فقط أن نتأهل، لنبدأ من هذه النقطة".

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