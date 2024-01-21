بيبو يُهدي الراعي الرئيسي لمعسكر الإمارات درع وعلم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المهندس محمد جاويش؛ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجاويش وعضو مجلس إدارة شركة «لارز» للتطوير العمراني الراعي الرئيسي لمعسكر النادي الأهلي بالإمارات؛ على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم بملعب الشرطة في إمارة عجمان بالإمارات.

وحرص مدير الكرة على توجيه الشكر للمهندس محمد جاويش وشركة لارز للتطوير العمراني على حسن الاستقبال وتوفير كل ما يلزم للفريق خلال معسكر الأهلي بالإمارات.

وأهدى مدير الكرة؛ للمهندس محمد جاويش؛ درع وعلم الأهلي؛ تقديرا لجهوده والشركة الراعية لمعسكر الفريق.

يذكر أن فريق الكرة بالنادي قد دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

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