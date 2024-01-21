مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم خلال تلك الساعات عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم مجانا امام القيرغيزستاني في الجولة الثانية من دور المجموعات في كاس اسيا 2024، حيث تعتبر تلك المواجهه الثانيه للمنتخب السعودي في بطولة اسيا 2024، حيث فاز منتخب السعودية على نتخب عمان في الجولة الاولى، والان سنتعرف الان خلال موقعنا الخليج 365 نيوز القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم مجانا.

مشاهدة مباراة السعودية وقرغيزستان بث مباشر يلا شوت

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة هامة وقوية أمام منتخب قرغيزستان، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، في بطولة كأس آسيا 2023.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق فوزاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى على حساب عمان بهدفين مقابل هدف، بينما سقط منتخب قرغيزستان على يد تايلاند بثنائية نظيفة.

ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق الفوز في مباراة قرغيزستان، من أجل خطف بطاقة التأهل والعبور إلى دور 16 بطولة كأس أمم آسيا.

وفاز المنتخب السعودي على شقيقه العماني في الجولة الأولى، بهدفين لهدف ، فيما خسر منتخب قيرغيزستان من تايلاند في الجولة الأولى.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب السعودية وقيرغيزستان عبر الضغط هنا ..

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وخاض منتخب السعودية 49 مباراة فى تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 14، وقد سجل 71 هدفاً واستقبلت شباكه 49 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي اليوم

ستنقل مباراة السعودية وقيرغيزستان اليوم عبر العديد من القنوات منها المشفرة، واخري مجانية علي النحو التالي:

ستبث مباراة السعودية وقيرغيزستان عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وتحديدًا قناة beIN ASIAN Cup 1، ويتولي مهمة التعليق الي عصام الشوالي.

ومن خلال قناة “SSC1 HD” من خلال ضبط ترددها، 12380 أفقي، معامل الترميز 27500، التصحيح 3/4.

او علي المجموعة الإماراتية عبر قناة “Abu Dhabi Sports Asia 1”.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الانترنت من خلال البث المباشر عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، او شاهد VIP، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.

تشكيلة المنتخب السعودي

من المتوقع ان يعتمد المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني علي التشكيل الذي خاض به المباراة الاولي والذي ضم العناصر التالية: