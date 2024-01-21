مدرب الرأس الأخضر يشيد بقوة منتخب مصر قبل مواجهة كأس أفريقيا 2023 الحاسمة

أكد بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، أن هدفهم الفوز في المباراة ضد منتخب مصر، من أجل مواصلة المشواره في كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال مدرب منتخب كاب فيردي في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” نود أن نربح مواجهة مصر لكي نُكمل ما قمنا به في آخر مباراتين ولكي ننافس على البطولة “.

وأضاف:” سنواجه واحد من أكبر الفرق الإفريقية وعلينا احترامهم كثيرا، نحن فزنا بمباراتين ونريد أن نفوز بالثالثة، المواجهات ليست سهلة، ونسعى للفوز في كل مباراة بطريقنا، ونعرف أن ذلك ليس سهلا ولكن نفعل ما في وسعنا للفوز في كل المباريات “.

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وتابع:” تحسنا كثيرا في المباريات السابقة ونمتلك لاعبون ذو خبرات ونلعب دائما على الفوز، لدينا لاعبين يريدون أن يُظهروا أفضل أداء ليس فقط على المستوى الفردي ولكن على المستوى الجماعي، كل اللاعبين جاهزين للمشاركة وأي لاعب لن يدخر جهدا في مواجهة الغد”.

وأردف:” لدينا الثقة في كل اللاعبين وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز في المباراة المقبلة نحن لدينا مسؤولية كبيرة أمام جماهيرنا وسنلعب أمام منتخب مصر مثل أي منتخب نواجهه”