مورينيو يرد على أنباء تدريبه برشلونه وارتباطه بـ الشباب السعودي

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، على أنباء اقترابه من تدريب نادي برشلونة الإسباني، وارتباط اسمه بـ الشباب بدوري روشن السعودي.

وكان مورينيو قد رحل عن قيادة نادي روما الإيطالي بعدما تمت إقالته قبل إنهاء مدة عقده.

وارتبط اسم مورينيو بتولي تدريب برشلونة خلال الفترة الماضية، بعد تعثر تشافي هيرنانديز مع الفريق الإسباني، إضافة إلى أنباء قيادته للشباب بدوري روشن السعودي.

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وتواجد مورينيو في مدينة برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار الشكوك حول إمكانية توليه تدريب نادي برشلونة في الفترة المقبلة

ووفقًا لبرنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير، فإن مورينيو قد رفض الإدلاء بأي تصريحات خاصة بمستقبله.

وسأل مراسل البرنامج المدرب البرتغالي عن إمكانية تدريبه لبرشلونة أو في الدوري السعودي ليرد بابتسامة ساخرة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة جمعها من خوض 19 مباراة.