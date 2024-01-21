البث المباشر لمباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل المنتخب السعودي مباراة قيرغيزستان اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 بآمال منتعشة وطموحات بلوغ دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا، حيث سيسعي حصد بطاقة التأهل بعد تحقيقه فوز مثير على منتخب عمان في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف، فهو يتقاسم صدارة المجموعة السادسة الآن مع منتخب تايلاند، وفيما يلي سنوضح موعد المباراة وكذلك القنوات الناقلة والتشكيل.

البث المباشر لمباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت اليوم

ويواصل المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا 2024 المقامة في قطر، بمباراة ضد قيرغيزستان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي تايلاند وعمان.

ونجح الأخضر من تحقيق الفوز على سلطنة عمان ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أسيا، حيث انتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وقيرغيزستان، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستضيف ملعب "استاد أحمد بن علي المونديالي" لقاء المنتخبين.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب السعودية وقيرغيزستان عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب السعودية وقيرغيزستان عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

ويتواجد الأخضر قبل مباراة اليوم في وصافة ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا متساويًا مع منتخب تايلاند الذي يعتلي برصيد 3 نقاط فيما يخلو رصيد منتخبي عمان وقيرغيزستان من أي رصيد من النقاط .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقرغيزستان اليوم

وبالنسبة لتردد القنوات الناقلة فسوف يكون كالآتي:

اولاً تردد قناة ssc الرياضية السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

لتردد : 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة بين سبورت الرياضية القطرية beIN Sports Asian cup 1HD