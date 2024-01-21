«بسبب الركراكي».. خناقة شوارع بين لاعبي المغرب والكونغو عقب نهاية المباراة (فيديو)

اندلعت مشاجرة قوية بين لاعبي المنتخب المغربي ولاعبي الكونغو الديمقراطية عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرفع المنتخب المغربي رصيده من النقاط إلى ٤ نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بينما وصل رصيد الكونغو إلى نقطتين في المركز الثاني.

وبعد انطلاق صافرة نهاية المباراة مباشرة نشبت مشاجرة بين وليد الركراكي مدرب المغرب وشانسيل مبيمبا مدافع الكونغو المحترف في فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

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قبل أن يتدخل لاعبي المنتخبين ويصبع المستطيل الأخضر عبارة عن حلقات شجار بين لاعبي المنتخبين في مشهد يفتقد للتحضر ولا يليق ببطولة قارية كبيرة مثل كأس الأمم الإفريقية.