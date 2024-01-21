كأس أمم أفريقيا: الكونغو الديموقراطية تفاجئ المغرب وتحرمه من تأهل مبكر

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: فاجأت الكونغو الديموقراطية المغرب من تأهل مبكر الى ثمن النهائي عندما أرغمته على التعادل 1 1 الأحد على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا.

وبكر المغرب بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر مدافع باريس سان جرما الفرنسي أشرف حكيمي، لكن الكونغو الديموقراطية أدركت التعادل عبر مهاجم شتوتغارت الالماني البديل كاتومبا مفومبا سيلاس في الدقيقة 76، علما أن مهاجمها وغلطة سراي التركي سيدريك باكامبو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وكان المنتخب المغربي يمني النفس بفوز ثان بعد الاول على تنزانيا 3 0، لكنه سقط في فخ التعادل فتأجل تأهله الى الجولة الثالثة الاخيرة المقررة الاربعاء عندما يلتقي زامبيا.

وعزز المغرب صدارته برصيد أربع نقاط، فيما كسبت الكونغو الديموقراطية نقطتها الثانية بعد تعادلها مع زامبيا 1 1 ايضا في الجولة الاولى.

وتلعب زامبيا مع تنزانيا لاحقا.

وأجرى المدرب وليد الركراكي تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية بإشراكع جناح الريان القطري سفيان بوفال على حساب المهاجم الواعد لريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي.

وخاض المنتخبان المباراة في الساعة الثانية ظهرا في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 32 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 70 في المئة.

وضغط المغرب منذ البداية وكاد مهاجم اشبيلية الاسباني يوسف النصيري يهز الشباك برأسية اثر كرة عرضية متقنة لحكيمي لكن الحارس ليونيل مباسي نزو أخرجها ببراعة إلى ركنية (2) انبرى لها جناح غلطة سراي حكيم زياش وتابعها حكيمي "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (6).

وكادت الكونغو الديموقراطية تدرك التعادل عبر مهاجم مرسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا اثر ركلة ركنية فشل في متابعتها والمرمى مشرع أمامه (12).

وحصلت الكونغو الديموقراطية على ركلة جزاء بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) اثر لمسة يد على لاعب وسط فالنسيا الاسباني سليم املاح فانبرى لها باكامبو قوية زاحفة ارتطمت بالقائم الايمن لحارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو وخرجت عن الملعب (41).

وبدأ المغرب الشوط الثاني بسيطرة وضغط كاد يترجمه الى هدف عندما توغل زياش من الجهة اليمنى ومرر كرة الى لاعب وسط مرسيليا عز الدين اوناحي فراوغ احد المدافعين وسدد فوق المرمى (54).

ودفع المدرب الفرنسي للكونغو سيباستيان دوسابر بمهاجم بيراميدز المصري فيستون ماييلي ولاعب وسط يونغ بويز السويسري ميشاك إيليا مكان باكامبو غير الموفق وثيو بوغوندا لتنشيط خط الهجوم (52)، ورد عليه مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي بإشراك الزلزولي وبلال الخنوس مكان بوفال وأملاح (64)، ثم جناح باير ليفركوزن الالماني أمين عدلي مكان زياش (73).

ونجحت الكونغو الديموقراطية في إدراك التعادل عندما مرر مهاجم برنتفورد الانكليزي يوان ويسا كرة خلف الدفاع الى إيليا المتوغل داخل المنطقة فمررها عرضية زاحفة تابعها البديل سيلاس من لمسة واحدة داخل مرمى بونو (76).