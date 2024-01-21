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منتخب السعودية يفوز على قيرغيزستان بثنائية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا

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منتخب السعودية - تصفيات كأس العالم 2026

منتخب - تصفيات كأس العالم 2026

نجح منتخب السعودية في خطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2023، بعد الفوز على نظيره قيرغيزستان، في دور المجموعات.

وفاز منتخب السعودية على نظيره قيرغيزستان بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في نهائيات كأس آسيا قطر 2023.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2023، برفقة منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

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وسجل هدف السعودية الأول اللاعب محمد كنو في الدقية 35، بعد إرسال كرة عرضية من سعود عبد الحميد.

وأضاف هدف السعودية الثاني اللاعب فيصل الغامدي في الدقيقة 85، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وكان منتخب السعودية قد فاز على نظيره عمان في الجولة الأولى من منافسات كأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، من خوض مباراتين، فيما يحتل منتخب تايلاند المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وعمان المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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