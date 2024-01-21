برشلونة يحبط ريمونتادا ريال بيتيس بفوز مثير في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في إحباط ريمونتادا ريال بيتيس، بتحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في بطولة الدوري الإسباني.

وحل برشلونة ضيفًا على حساب نظيره ريال بيتيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح فيران توريس أهداف المباراة لصالح برشلونة خلال الدقيقة 21، ثم أضاف الهدف الثاني له وللنادي الكتالوني في الدقيقة 48.

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وعاد فريق ريال بيتيس بريمونتادا مفاجأة، حيث أحرز إيسكو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56، ثم أحرز التعادل في شباك برشلونة خلال الدقيقة 59.

ونجح برشلونة في العودة إلى اللقاء في الوقت القاتل، حيث سجل جواو فيليكس الهدف الثالث خلال الدقيقة 90، وبعد دقيقتين فقط أحرز فيران توريس الهاتريك ورابع الأهداف للبارسا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 44 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتوقف رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز التاسع.