" يتساوى مع حسام حسن".. رقم تاريخي ينتظر مصطفى محمد في مباراة الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب الرأس الأخضر غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وينتظر لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد رقماً تاريخياً حال تمكنه من تسجيل هدفا واحد أو أكثر في المباراة، يصبح ثاني لاعب مصري في التاريخ يسجل في أول ثلاث مباريات متتالية للمنتخب المصري بالبطولة، ليتساوى مع حسام حسن الذي سجل في أول ثلاث مباريات له في نسخة البطولة عام 2000.

ونجح مصطفى محمد في التسجيل في اللقائين السابقين للمنتخب المصري، أمام كلا من منتخب موزمبيق في لقاء الجولة الأولى، ثم هدفا آخر في منتخب غانا في لقاء الجولة الماضية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كل من، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق.

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