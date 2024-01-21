مدرب الإسماعيلي ينضم للجهاز الفني لبطولة أفريقيا لناشئي المصارعة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى النادي الإسماعيلي بصفة رسمية خطابا من الاتحاد المصري للمصارعة لإخطاره باختيار مدربه عصام عبد العظيم الخضري ضمن الجهاز الفني لبطولة أفريقيا للناشئين والشباب والكبار في المصارعة الرومانية والحرة والمقامة بالصالة الدولية ببرج العرب بمدينة الإسكندرية والتي ستقام خلال الفترة من ١٢ مارس وحتى يوم ٢٤ من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يحضر مدرب الإسماعيلي للمصارعة جلسة نهاية الشهر الجاري لوضع آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

ويتقدم قطاع النشاط الرياضي ومسؤولي النادي الإسماعيلي بالتهنئة لعصام الخضري باعتباره أحد أبرز المدربين في مصر والقادرين على تحقيق الإضافة للمصارعين خلال المحافل القارية.