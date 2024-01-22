ضياء السيد: اتحاد الكرة يعيش حالة تخبط ولغط وأثق في قدرات منتخب مصر بالتأهل

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن ما يحدث في الوقت الحالي، يؤكد وجود حالة تخبط داخل اتحاد الكرة المصري، وحالة من اللغط بسبب إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر التي تعرض لها.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ما يحدث غريب وعجيب، ولست مع خروج صلاح من المعسكر في كل الأحوال، خاصةً أنه قائد".

وأضاف ضياء السيد: "القرار ليس بيد اللاعب ويكون هناك اتفاق بين النادي والمنتخب بسبب قوة الإصابة، ولكن أتمنى بقائه كنوع من الناحية المعنوية، حتى لا يتأثر اللاعبين".

واستطرد مدرب منتخب مصر السابق: "أثق في قدرات جميع اللاعبين في التأهل بكأس الأمم الإفريقية، ووجود صلاح مهم في حالة اللاعبين المعنوية ولكن الجميع سيكون على قدر المسؤولية".

واختتم ضياء السيد: "على جميع اللاعبين إثبات جدارتهم في العبور بمنتخب مصر للدور الثاني، وعليهم اللعب باسمهم واسم بلدهم من أجل إسعاد الجماهير".