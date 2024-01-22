كريم العراقي على أعتاب الزمالك وصفقة مهاب ياسر تقترب من الحسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك اقترب بشكل كبير جدًا من التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إقرأ أيضًا ..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اتفق مع اللاعب على الانضمام، على أن يتم إنهاء المفاوضات بين الناديين، ومن المحتمل دخول لاعب من محمد طارق أو مصطفى الزناري ضمن الصفقة".

وأضاف أمير هشام: "مهاب ياسر لاعب الداخلية أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الفارس الأبيض، حيث اقتربت المفاوضات من نهايتها بين الناديين".