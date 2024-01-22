ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 21.. يوفنتوس يخطف الصدارة من الإنتر

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد نهاية الجولة 21، وفوز يوفنتوس على ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.

ونجح يوفنتوس في الفوز على نظيره ليتشي بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل ثلاثية يوفنتوس في شباك ليتشي، دوشان فلاهوفيتش “هدفين” و غليسون بريمر، في الدقائق 59، 68، 85 على الترتيب.

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وتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 52.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 21

1 يوفنتوس، 52 نقطة

2 إنتر ميلان، 51

3 ميلان، 45.

4 فيورنتينا، 34.

5 أتالانتا، 33.

6 لاتسيو، 33.

7 بولونيا، 32.

8 روما، 32

9 نابولي، 31 .

10 تورينو، 28.

11 مونزا، 25.

12 جنوى، 25.

13فروزينوني، 22

14 ليتشي، 21.

15 ساسولو، 19.

16 أودينيزي، 18.

17 كالياري، 18.

18 هيلاس فيرونا، 17.

19 إمبولي، 16.

20 ساليرنيتانا، 12.