تاو يقود جنوب إفريقيا لتخطي ناميبيا برباعية ويعقد موقف تونس في “الكان”

نجح منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره ناميبيا، برباعية مقابل لا شيء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

افتتح التهديف، بيرسي تاو من ركلة الجزاء في الدقيقة 14، لصالح منتخب جنوب إفريقيا، وأضاف ثيمبا زواني الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف الثالث عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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وفي الشوط الثاني، أحرز الهدف الرابع لصالح منتخب جنوب إفريقيا، ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 75، ولم يشهد اللقاء أي أهداف أخرى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد ناميبيا، عند 3 نقاط محتلًا المركز الثالث.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا، بنظيره تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، ويحتاج نسور قرطاج إلى الفوز فقط من أجل التشبث بآمال التأهل، حيث أن خسارته تعني خروجه من البطولة بشكل رسمي.