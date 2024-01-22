حصاد الجولة 2 في كأس أمم أفريقيا.. العرب يواصلون التراجع و 14 بطاقة حائرة

واصلت المنتخبات العربية تراجعها في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، خلال الجولة الثانية من المنافسات.

وأسدل الستار على أحداث الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مساء الأحد الموافق 21 يناير الجاري، حيث يقدم لكم موقع “كورة 365″، حصاد الجولة.

وشهدت الجولة الثانية تمكن منتخبي السنغال والرأس الأخضر، من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بينما يتبقى 14 بطاقة حائرة.

كما كانت الجولة الثانية، شاهدة على تسجيل إميليو إنسوي، لاعب غينيا الاستوائية، أول هاتريك في كأس الأمم الأفريقية بعد غياب دام 16 عامًا، منذ تسجيل سفيان العلودي ثلاثية مع منتخب المغرب ضد ناميبيا في 21 يناير 2008.

حصاد الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2023

وبدأت منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا لفوز ثمين لـ غينيا الاستوائية على حساب غينيا بيساو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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وسقط منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا بهدف نظيف، فيما واصل منتخب مصر تعثره بتعادل جديد مع غينيا بهدفين لكل منهما.

وخطف منتخب الرأس الأخضر، أول بطاقات التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على موزمبيق بثلاثية نظيفة.

وكانت بطاقة التأهل الثانية في أمم أفريقيا، من نصيب حامل اللقب منتخب السنغال، بعد الفوز على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتصرت غينيا على جامبيا بهدف نظيف، واستكمل منتخب الجزائر سلسلة التعثرات للعرب بتعادل مثير مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2.

وفقد منتخب موريتانيا حظوظه في أمم أفريقيا 2023، بعد الخسارة من أنجولا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وصعب منتخب تونس موقفه في كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل الذي حققه في الجولة الثانية مع مالي بهدف لمثله.

ورفض منتخب المغرب حسم أول بطاقة تأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا، للمنتخبات العربية، حيث سقط في فخ التعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة زامبيا ضد تنزانيا، واختتم منتخب جنوب أفريقيا منافسات الجولة الثانية من أمم أفريقيا، بالفوز على ناميبيا برباعية نظيفة.