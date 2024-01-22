عضو اتحاد الكرة: لم أكن أعلم شيئا عن عودة صلاح لإنجلترا.. وفيتوريا وحازم إمام أصحاب القرار

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يكن يعلم شيئا عن قرار سفر محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال علاجه، وكان يظن أنه سوف يتلقى العلاج أملا في تجهيزه للمباريات بعد الغياب عن مواجهتين، مشددا على أن فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب لهما القرار.

وأنهى عضو اتحاد الكرة تصريحاته قائلاً: "بالتأكيد أن هذا القرارسيكون صائبا طالما أقره الثنائي فيتوريا وحازم إمام".

وقال أبو الوفا، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: إصابة محمد صلاح تستغرق حوالي أسبوع، وقرار علاجه مع فريقه يعتبر الأفضل طالما سمح له الجهاز الفني للمنتخب.