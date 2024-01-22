الامارات | مصر في مباراة مصيرية أمام الرأس الأخضر اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب المصري مباراة مصيرية اليوم، أمام الرأس الأخضر عن المجموعة الثانية، ضمن منافسات «كأس إفريقيا» المقامة في ساحل العاج، وذلك بعد أن جمع نقطتين فقط، عقب تعادله مع موزمبيق وغانا في أول جولتين. وبات يتعيّن على مصر الفوز على منتخب الرأس الأخضر لتجنب الخروج المبكر من البطولة، بينما تلتقي غانا أيضاً موزمبيق في التوقيت نفسه. ويتصدر الرأس الأخضر المجموعة بست نقاط، حيث حسم التأهل والصدارة، بينما مصر ثانية بنقطتين، وغانا وموزمبيق ثالثة ورابعة بنقطة فقط لكل منهما.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يعني أن على مصر الفوز للتأهل، كون التعادل قد يدخلها في حسابات معقدة، للمرور كأفضل «الثوالث»، وبانتظار نتيجة لقاء غانا وموزمبيق، اللذين أيضاً يسعيان إلى الفوز من أجل التأهل. وتخوض مصر المباراة من دون النجم محمد صلاح المصاب، الذي لن يشارك إلا في دور ربع النهائي في حال بلغت مصر تلك المرحلة.

وفي المجموعة الأولى يجد المنتخب المضيف نفسه في وضع صعب للغاية، إذ يتوجب عليه الفوز في ختام الدور الأول اليوم على غينيا الإستوائية، لضمان التأهل أو التعادل وانتظار نتائج الآخرين، بينما تواجه نيجيريا غينيا بيساو في التوقيت

نفسه. ولدى غينيا الإستوائية أربع نقاط، بنفس نقاط نيجيريا الثانية، لكن بفارق الأهداف، بينما ساحل العاج بثلاث نقاط في المركز الثالث، وغينيا بيساو من دون رصيد.

حمزة رفيعة يهدي تونس الهدف 100

سجلت تونس الهدف الـ100 في تاريخ مشاركاتها بـ«كأس إفريقيا»، وذلك بعد هدف حمزة رفيعة في مرمى مالي، أول من أمس، حيث انتهت النتيجة بالتعادل 1-1. وأبقى هذا الهدف على فرصة تونس في المرور إلى دور الـ16، بشرط الفوز في مباراتها الأخيرة بالدور الأول على جنوب إفريقيا. وخاضت تونس 82 مباراة في تاريخ البطولة (فازت في 25، وتعادلت 30 مرة، وخسرت 27). ويعود الظهور الأول لتونس إلى دورة إثيوبيا 1962.