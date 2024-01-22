روي أجواش: منتخب مصر من المرشحين للقب الكان والزمالك لم يفاوضني

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغال روي أجواش المدرب العام الأسبق لفريق الزمالك عن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر والرأس الأخضر في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال روي أجواش في تصريحات عبر القناة الأولى: “ حال تخطي منتخب مصر لدور المجموعات في كأس الأمم ستكون ضمن المنتخبات الأوائل المرشحة لحصد البطولة ”.

وأضاف: “ كاب فيردي حتى الآن يقدم مباريات رائعة ولكن مباراة الغد قد تغير كل شئ خاصة أن كاب فيردي من الممكن أن يقوم بإراحة بعض اللاعبين ”.

وعن تجربته السابقة مع الزمالك قال أجواش: “ قضيت وقتا عظيما مع الزمالك وحصلنا على بطولة الدوري، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات معي لتولي تدريب الفريق ”.

وأتم: “ بعض المعارف والوكلاء يتفاوضون معي لتدريب أندية أخرى وربما أتواجد للتدريب في مصر ولكن حتى الآن لا ترتقي المفاوضات إلى الرسمية ”.