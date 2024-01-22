أمم أفريقيا.. مصطفى محمد يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الأساسي الذي يخوض المواجهة الحاسمة أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويجري روي فيتوريا عدة تعديلات على تشكيلة المنتخب في مباراة الليلة في ظل غياب محمد صلاح بداعي الإصابة وحاجة الفريق للعب مباراة هجومية منذ البداية بحثاً عن تحقيق الفوز.

ويسعى الفراعنة للخروج بنقاط المباراة الثلاث وضمان التأهل لدور الـ 16 بعد التعادل في المباراتين الأولى والثانية أمام كلا من موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2-2.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام الرأس الأخضر بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - عمر مرموش.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر امام الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.