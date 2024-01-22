أمم أفريقيا.. وليد عبد اللطيف: فيتوريا سر تراجع لاعبي منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن التراجع في مستوى اللاعبين بسبب القرارات الفنية من جانب روي فيتوريا، وهو ما وضح خلال مباراتي موزمبيق وغانا، مشيرا إلى أن المدرب يخطأ في انتقاء التشكيل والتجهيز للمباريات.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة ETC: "فيتوريا ظلم لاعبي منتخب مصر بشكل واضح لأنه يعطيهم تكليفات فنية لن يستطيعوا تنفيذها، وأرى أن الادارة الفنية للمنتخب هي سبب تراجع النتائج والتعادل امام موزمبيق وغانا، والتشكيل والتغييرات غير جيدين من جانب المدرب".

وأضاف: "عمر مرموش كان يسير بشكل جيد في لقاء غانا ومفتاح هجومي مميز، وإذ بالمدرب يقرر سحبه من اللقاء، وكنا قادرين على الفوز في اخر الدقائق على غانا".