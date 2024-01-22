كأس امم افريقيا: جنوب إفريقيا تنعش آمالها برباعية في مرمى ناميبيا

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: حسمت جنوب افريقيا "دربي" جنوب القارة بعدما اكتسحت جارتها الشمالية ناميبيا 4 0 على ملعب أمادو كوليبالي في مدينة كورهوغو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لنهائيات كأس الأمم الافريقية في ساحل العاج.

سجل بيرسي تاو (14 من ركلة جزاء) وثيمبا زواني (25 و41) وثابيلو ماسيكو (75) الاهداف.

وأنعش منتخب "بافانا بافانا" حظوظه في التأهل بعدما عوض خسارته امام مالي 0 2 في الجولة الاولى فرفع رصيده الى ثلاث نقاط خلف مالي المتصدرة بأربع نقاط والتي تعادلت مع تونس أمس السبت 1 1، وتأتي ناميبيا ثالثة بثلاث نقاط أيضاً والمنتخب التونسي رابعا بنقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة الاخيرة الاربعاء، تلعب جنوب افريقيا مع تونس، ومالي مع ناميبيا.

وكان منتخب جنوب افريقيا قد استهل البطولة بخسارة أمام مالي 0 2، بينما فجرت ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطها تونس بهدف نظيف محققة أول انتصار في تاريخها.

وضرب منتخب "بافانا بافانا" الساعي الى لقبه القاري الثاني بعد 1996، بقوة مطلع الشوط الاول إذ سيطر على نحو كبير، مقابل اعتماد "المحاربين" على المرتدات السريعة، وأنقذ الحارس الجنوب افريقي رانوين وليامس مرماه من تسديدة برينس تجيويزا (4).

وحصل المنتخب الجنوبي على ركلة جزاء احتسبها الحكم الجزائري يوسف غموح بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي لمسة يد على المدافع الناميبي كينيدي أتومينيا، سجلها مهاجم الأهلي المصري تاو الى يمين الحارس لويد جونيور كازابوار (14)، علما أنه كان أهدر ركلة جزاء ضد مالي.

وفرض لاعبو المدرب المخضرم البلجيكي هوغو بروس سيطرتهم، وأضافوا الهدف الثاني عبر مهاجم ماميلودي صنداونز زواني بتسديدة مميزة الى يمين الحارس الناميبي مستثمراً مجهودا خارقاً من زميله ثابيلو مورينا (25).

وأنقذ الحارس كازابوار مرماه بتصديه لتسديدة إيفيدنس ماكغوبا بعد راوغ عدة مدافعين ناميبيين (32).

وأضاف زواني هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب "بافانا بافانا" بعدما استلم تمريرة ماكغوبا فراوغ مدافين وأطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم لى الشباك (41).

وأجرى مدرب ناميبيا كولن بنجامين تغييرات لربما يحقق فريقه العودة الى اللقاء، إلا أن خطورة الجنوب افريقيين تواصلت.