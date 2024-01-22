أمم أفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار ملايين المصريين مساء اليوم الإثنين إلى ملعب فيليكس هوفويت بواني لمتابعة المواجهة الحاسمة والمصيرية لمنتخب مصر أمام نظيره الرأس الأخضر في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

يدخل منتخب مصر اللقاء رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لضمان التأهل لثمن نهائي البطولة دون النظر لأية حسابات معقدة، بينما يخوض الرأس الأخضر المباراة بأعصاب هادئة بعد ضمانه التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة.

وكان منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد إختتم تدريباته أمس الاحد تدريباته - بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وشهد مران الفراعنة مشاركة ٢٦ لاعبا بينما أدى محمد صلاح تدريبات علاجية، حيث يستعد قائد الممنتخب للعود إلى إنجلترا لإستكمال علاجه عقب انتهاء مباراة كاب فيردي.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تنقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري على شبكة قنوات بين سبورتس.