تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب الرأس الأخضر غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويبحث المنتخب المصري خلال هذا اللقاء، عن تحقيق الفوز ليضمن الصعود بشكل رسمي إلى دور ال 16 من البطولة، دون النظر إلى نتائج المباراة الأخرى في المجموعة، التي سوف تجمع بين منتخبي غانا وموزمبيق.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويدخل المنتخب المصري المباراة وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين جمعها من مباراتين، فيما يتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من نفس عدد المباريات