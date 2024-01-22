ياسين بونو يمنع زميله في المنتخب من التعدي على لاعب منتخب الكونغو.. ما التفاصيل؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - منع ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، زميله بالفريق من التعدي على لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية بعد نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخبين بنتيجة هدف واحد لكلا منهما.

وحاول أحد لاعبي المنتخب المغربي من التعدي على لاعب منتخب الكونغو الديمقراطي، في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس، ولكن بونو قام بالتصدي بقوة لزميله ليمنعه من فعل ذلك.

وشهدت مباراة المغرب والكونغو، مشادة كلامية بين وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، وبعض لاعبي منتخب الكونغو، وانتهت بشجار عنيف بين اللاعبين.

ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بفرض عقوبات قاسية على المنتخبين بسبب ما بدر منهم بعد نهاية المباراة.

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