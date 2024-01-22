"الأهلي وقع عليه غرامة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل صلاح محسن داخل القلعة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج"ملعب أون تايم"، الذي يبث على إذاعة "أون تايم سبورت" مفاجأة عن مستقبل اللاعب صلاح محسن داخل صفوف النادي الأهلي، وإمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة إلى نادي الزمالك.

وقال شوبير:"صلاح محسن خارج النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، ولكن بشروط النادي، وإن في حال رغبة النادي الأهلي في إعارة اللاعب لابد من إبرام عقد ثلاثي بين اللاعب والنادي"

وأضاف: " أقوى عرض مقدم للاعب، جاء من نادي سيراميكا كيلوباترا، واللاعب ليس لديه أي حل سوى الخروج من الفريق على سبيل الإعارة".

وتابع شوبير " أن المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، فقد الثقة بالكامل في اللاعب، بسبب غيابه عن التدريبات دون الحصول على إذن من قبل الجهاز الفني، وأن نظام النادي لا يسمح بذلك".

وواصل" اللاعب وقعت عليه غرامة كبيرة، وقام بتقديم أعذار إلى مدير الكرة خالد بيبو، ولكنها لم تكن مقبولة لدى مدير الكرة".

واختتم شوبير تصريحاته " أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب إلى نادي الزمالك، وهو ما لاقى قبولا من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك".

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