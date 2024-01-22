هل تبث القناة الجزائرية مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي المنتخب المصري نظيره الرأس الأخضر، غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب فيليكس.

ويسعى جماهير شمال أفريقيا وتحديدا المصريين لمعرفة ما إذا كانت ستبث القناة الجزائرية مباراة منتخب مصر أم لا، حيث نقلت القناة بعض المباريات منذ بداية كأس الأمم الإفريقية 2023.

ولن تنقل القناة الجزائرية مباراة مصر والرأس الأخضر، حيث أعلنت من قبل عن 17 مباراة فقط سيتم نقلهم عبرها، وليس بينهم الفراعنة وكاب فيردي.

ونستعرض لكم باقي مباريات كأس الأمم التي ستنقلها القناة الجزائرية خلال البطولة.

المجموعات

-الجزائر ضد موريتانيا

ربع النهائي

-مباراتان

ثمن النهائي

مباراتان

نصف النهائي

مباراتان

-مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

-مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

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